Охапкина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Охапкина) Галина

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Охапкина) Нина

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охапкин Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно

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