Гогохова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогохова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин Леонид

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Муж: Охапкин Филипп Васильевич

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Охапкина Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
С 1913 по 1919 ст.

Дочь: Охапкина Вера Филипповна

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Охапкин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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