Гогохова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин Леонид
Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Охапкина Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
С 1913 по 1919 ст.
Дочь: Охапкина Вера Филипповна
Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1918
Сын: Охапкин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Охапкин Филипп Васильевич
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно