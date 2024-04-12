Охапкин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1897 ст.
Дата смерти23.10.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1897 ст.
Восприемники: Семен Константинович Охапкин, Елена Васильевна из села Фомихи. Ф.590-7-40 ГАВО л.139об-140
Бракосочетание
15.02.1913 ст.
Поручители жениха: Владимир Стефанович Прибылов, Александр Иосифович Трофимов. Поручители невесты: Петр Михайлович Егоров, Федор Федорович Легошин.
Развод
23.03.1921
Бракосочетание
16.01.1923
Погост-Быково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Быковский волисполком Запись 38
Рождение ребёнка
11.05.1924
Сын: Охапкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна
Ковров, ул. 1-я Муромская д.2, кв.38 ГАВО Р-1190 -7-15 с. 142-142об.
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Охапкин Юрий
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
11.10.1927
Дочь: Федотова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна
Смерть
23.10.1957