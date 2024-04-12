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Охапкин Николай Васильевич

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Место рождения

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.11.1897 ст.

Дата смерти

23.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1897 ст.

Отец: Охапкин Василий Константинович

Мать: Екатерина Фаддеевна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Семен Константинович Охапкин, Елена Васильевна из села Фомихи. Ф.590-7-40 ГАВО л.139об-140
Бракосочетание
15.02.1913 ст.

Жена: Федотова Евдокия Васильевна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Поручители жениха: Владимир Стефанович Прибылов, Александр Иосифович Трофимов. Поручители невесты: Петр Михайлович Егоров, Федор Федорович Легошин.
Развод
23.03.1921

Жена: Федотова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
16.01.1923

Жена: Охапкина Клавдия Степановна

Погост-Быково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Быковский волисполком Запись 38
Рождение ребёнка
11.05.1924

Сын: Охапкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Ковров, ул. 1-я Муромская д.2, кв.38 ГАВО Р-1190 -7-15 с. 142-142об.
Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Охапкин Юрий

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.10.1927

Дочь: Федотова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия Степановна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
23.10.1957
Ковров, город Ковров, Владимирская область
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