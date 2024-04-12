Охапкина (Сергеева) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина (Сергеева) Клавдия Степановна

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Место рождения

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

10.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Сергеев Степан Яковлевич

Мать: Романова Анна Мироновна

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
16.01.1923

Муж: Охапкин Николай Васильевич

Погост-Быково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Быковский волисполком Запись 38
Рождение ребёнка
11.05.1924

Сын: Охапкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Ковров, ул. 1-я Муромская д.2, кв.38 ГАВО Р-1190 -7-15 с. 142-142об.
Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Охапкин Юрий

Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.10.1927

Дочь: Федотова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
10.04.1943
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Туберкулез легких. Лежала в отдельной комнате, к ней не пускали, а дочка соседки носила ей еду в окошко.
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