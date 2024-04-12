Охапкина (Сергеева) Клавдия Степановна
Место рождения
Дата рождения1902 ст.
Дата смерти10.04.1943
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Отец: Сергеев Степан Яковлевич
Мать: Романова Анна Мироновна
Бракосочетание
16.01.1923
Погост-Быково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Быковский волисполком Запись 38
Рождение ребёнка
11.05.1924
Сын: Охапкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич
Ковров, ул. 1-я Муромская д.2, кв.38 ГАВО Р-1190 -7-15 с. 142-142об.
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Охапкин Юрий
Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1927
Дочь: Федотова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Охапкин Николай Васильевич
Смерть
10.04.1943
Туберкулез легких. Лежала в отдельной комнате, к ней не пускали, а дочка соседки носила ей еду в окошко.