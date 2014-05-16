Федотова (Охапкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Охапкина) Нина Николаевна

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Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

11.10.1927

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927

Отец: Охапкин Николай Васильевич

Мать: Охапкина Клавдия Степановна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Образование
1949
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Курсант Дортехшколы
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Федотов Юрий

Рождение ребёнка
30.06.1956

Дочь: Городенцева Любовь

Отец ребёнка: Федотов Юрий

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1956

Сын: Федотов Вячеслав

Отец ребёнка: Федотов Юрий

Смерть
16.05.2014
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