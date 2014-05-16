Федотова (Охапкина) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1927
Дата смерти16.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927
Образование
1949
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Курсант Дортехшколы
Бракосочетание
Около 1955
Муж: Федотов Юрий
Рождение ребёнка
30.06.1956
Дочь: Городенцева Любовь
Отец ребёнка: Федотов Юрий
Рождение ребёнка
30.06.1956
Сын: Федотов Вячеслав
Отец ребёнка: Федотов Юрий
Смерть
16.05.2014