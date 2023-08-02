Федотов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Юрий

Место рождения

красный восход владимирская область

Дата рождения

11.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

красный восход владимирская область
Бракосочетание
Около 1955

Жена: Федотова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1956

Дочь: Городенцева Любовь

Мать ребёнка: Федотова Нина Николаевна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1956

Сын: Федотов Вячеслав

Мать ребёнка: Федотова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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