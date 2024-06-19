Сергеев Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияС 1861 по 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1861 по 1862
Отец: Сергеев Яков
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии Брест-Литовской крепостной артиллерии 6 роты 2 батальона ефрейтор, младший фейерверкер
Бракосочетание
До 1889
Жена: Романова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
15.05.1889
Сын: Сергеев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Сергеева Параскева Степановна
Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Сергеев Василий Степанович
Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
10.03.1902 ст.
Дочь: Охапкина (Сергеева) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна
ГАВО Ф.590 Оп.7 Д.263 л.67об.-68
Смерть
Неизвестно