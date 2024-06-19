Сергеев Степан Яковлевич С 1861 по 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеев Степан Яковлевич

Место рождения

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1861 по 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1861 по 1862

Отец: Сергеев Яков

Мать: не указана

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии Брест-Литовской крепостной артиллерии 6 роты 2 батальона ефрейтор, младший фейерверкер
Бракосочетание
До 1889

Жена: Романова Анна Мироновна

Рождение ребёнка
15.05.1889

Сын: Сергеев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Сергеева Параскева Степановна

Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Сергеев Василий Степанович

Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.03.1902 ст.

Дочь: Охапкина (Сергеева) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Романова Анна Мироновна

Крутово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО Ф.590 Оп.7 Д.263 л.67об.-68
Смерть
Неизвестно

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