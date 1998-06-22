Охапкин Юрий
Место рождения
Дата рождения14.09.1925
Дата смерти22.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925
Бракосочетание
12.11.1949
Жена: Охапкина Таисия
Рождение ребёнка
26.09.1950
Дочь: Дмитриева Ирина
Мать ребёнка: Охапкина Таисия
Рождение ребёнка
27.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охапкина Таисия
Россия
Смерть
22.06.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Владимирская область, Россия