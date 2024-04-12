Охапкин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Бракосочетание
09.02.1923
Развод
25.04.1924
Рождение ребёнка
06.08.1930
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Канарейкина Мария Михайловна
Санино, Владимирская область, Россия
Смерть
23.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверь, Московский р-н, восточная окраина, гражданское кладбище «Большие Перемерки», воинский участок кладбища «Бобачевский Бор»