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Охапкин Александр Васильевич

Место рождения

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Охапкин Василий Константинович

Мать: Екатерина Фаддеевна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.02.1923

Жена: Канарейкина Мария Михайловна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Развод
25.04.1924

Жена: Канарейкина Мария Михайловна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.08.1930

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Канарейкина Мария Михайловна

Санино, Владимирская область, Россия
Смерть
23.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверь, Московский р-н, восточная окраина, гражданское кладбище «Большие Перемерки», воинский участок кладбища «Бобачевский Бор»
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