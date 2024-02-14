Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1872
Дата смерти19.07.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коварский Давид
Рождение ребёнка
По 1906
Сын: Коварский Еремей Давидович
Отец ребёнка: Коварский Давид
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: (Коварская) Сара Давидовна
Отец ребёнка: Коварский Давид
Рождение ребёнка
После 1907
Сын: Коварский Абрам
Отец ребёнка: Коварский Давид
Рождение ребёнка
1908
Сын: Коварский Самуил
Отец ребёнка: Коварский Давид
Рождение ребёнка
19.01.1914
Отец ребёнка: Коварский Давид
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Коварский Моисей Давидович
Отец ребёнка: Коварский Давид
Смерть
19.07.1963
Похороны
Неизвестно