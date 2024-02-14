Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1872

Дата смерти

19.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1872

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коварский Давид

Рождение ребёнка
По 1906

Сын: Коварский Еремей Давидович

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: (Коварская) Сара Давидовна

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Коварский Абрам

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
1908

Сын: Коварский Самуил

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Коварский Лев Давидович

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Коварский Моисей Давидович

Отец ребёнка: Коварский Давид

Смерть
19.07.1963
Похороны
Неизвестно

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