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Кузнецов Иосиф Еремеевич

Место рождения

м.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кузнецов Еремей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузнецов Исай Иосифович

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
15.04.1872

Дочь: Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гуревич (Кузнецова) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
?.05.1886

Сын: Кузнецов Соломон Иосифович

Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Смерть
Около 1922

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