Кузнецов Иосиф Еремеевич
Место рождениям.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Кузнецов Еремей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
15.04.1872
Дочь: Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гуревич (Кузнецова) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
?.05.1886
Сын: Кузнецов Соломон Иосифович
Мать ребёнка: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Смерть
Около 1922