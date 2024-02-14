Коварский Самуил
Место рождениясело Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Дата рождения1908
Дата смерти08.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Коварская) Элла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коварский Давыд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Коварская) Любовь
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коварский Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Коварская) Тамара
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1983