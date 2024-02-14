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Коварский Самуил

Место рождения

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Коварский Давид

Мать: Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Коварская) Элла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коварский Давыд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Коварская) Любовь

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коварский Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Коварская) Тамара

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.12.1983

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