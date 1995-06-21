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Коварский Лев Давидович

Место рождения

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

21.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Коварский Давид

Мать: Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна

Военная награда
Неизвестно
Коварский Лев Израилович капитан В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1947

Сын: Коварский Владимир Львович

Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна

Рождение ребёнка
05.07.1950

Сын: Коварский Виктор Львович

Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна

Рождение ребёнка
16.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна

Смерть
21.06.1995
Похороны
Неизвестно

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