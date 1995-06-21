Коварский Лев Давидович
Место рождениясело Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти21.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Коварский Лев Израилович капитан В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1947
Сын: Коварский Владимир Львович
Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна
Рождение ребёнка
05.07.1950
Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна
Рождение ребёнка
16.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна
Смерть
21.06.1995
Похороны
Неизвестно