Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1925

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925

Отец: Свердлов Борис

Мать: Свердлова (Штейнбок) Софья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коварский Лев Давидович

Рождение ребёнка
06.10.1947

Сын: Коварский Владимир Львович

Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович

Рождение ребёнка
05.07.1950

Сын: Коварский Виктор Львович

Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович

Рождение ребёнка
16.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович

Смерть
1997

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