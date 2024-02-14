Коварская (Свердлова) Эсфирь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1925
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1947
Сын: Коварский Владимир Львович
Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович
Рождение ребёнка
05.07.1950
Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович
Рождение ребёнка
16.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коварский Лев Давидович
Смерть
1997