Климовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения27.06.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1833
Отец: Климовъ Нестеръ
Мать: Климова Екатерина
Бракосочетание
24.01.1854
Жена: Климова Еѵдокія
Рождение ребёнка
09.04.1856
Сын: Климовъ Антонъ
Мать ребёнка: Климова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1858
Дочь: Климова Матрена
Мать ребёнка: Климова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1860
Сын: Климовъ Андрей
Мать ребёнка: Климова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1863
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Климова Еѵдокія
Александровка