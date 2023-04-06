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Климовъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.06.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1833

Отец: Климовъ Нестеръ

Мать: Климова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Климова Еѵдокія

Рождение ребёнка
09.04.1856

Сын: Климовъ Антонъ

Мать ребёнка: Климова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1858

Дочь: Климова Матрена

Мать ребёнка: Климова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1860

Сын: Климовъ Андрей

Мать ребёнка: Климова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1863

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Климова Еѵдокія

Александровка
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