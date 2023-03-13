Климова (Перепелкина) Екатерина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1811
Дата смерти01.12.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Перепелкинъ Захаръ
Мать: Перепелкина Аксинья
Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1833
Сын: Климовъ Иванъ
Отец ребёнка: Климовъ Нестеръ
Рождение ребёнка
15.09.1835
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Климовъ Нестеръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климовъ Нестеръ
Смерть
01.12.1843
Александровка