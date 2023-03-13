Климова (Перепелкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Перепелкина) Екатерина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Перепелкинъ Захаръ

Мать: Перепелкина Аксинья

Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1833

Сын: Климовъ Иванъ

Отец ребёнка: Климовъ Нестеръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1835

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Климовъ Нестеръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовъ Нестеръ

Смерть
01.12.1843
Александровка
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