Перепелкина (Бучнева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Бучнева) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бучневъ Антонъ

Мать: Бучнева Авдотья

Рождение ребёнка
09.01.1807

Сын: Перепелкинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Рождение ребёнка
13.06.1809

Дочь: Перепелкина Акулина

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Климова Екатерина

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1814

Сын: Перепелкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Рождение ребёнка
25.09.1815

Сын: Перепелкинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Рождение ребёнка
05.01.1818

Дочь: Денисова Домна

Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкинъ Захаръ

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