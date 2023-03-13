Перепелкина (Бучнева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: Бучневъ Антонъ
Мать: Бучнева Авдотья
Рождение ребёнка
09.01.1807
Сын: Перепелкинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Рождение ребёнка
13.06.1809
Дочь: Перепелкина Акулина
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Климова Екатерина
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1814
Сын: Перепелкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Рождение ребёнка
25.09.1815
Сын: Перепелкинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Рождение ребёнка
05.01.1818
Дочь: Денисова Домна
Отец ребёнка: Перепелкинъ Захаръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перепелкинъ Захаръ