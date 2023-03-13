Бучнева (Артемьева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Артемьева) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Артемий Анисимовъ

Мать: Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Горшенина, Суровцова Мавра

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ковригина Ѳекла

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Перепелкина Аксинья

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Вилкова Татьяна

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бучневъ Макаръ

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучневъ Антонъ

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