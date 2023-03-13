Бучнева (Артемьева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Артемий Анисимовъ
Мать: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Горшенина, Суровцова Мавра
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ковригина Ѳекла
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Перепелкина Аксинья
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Вилкова Татьяна
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бучневъ Макаръ
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бучневъ Антонъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучневъ Антонъ