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Ксения Васильева

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Место рождения

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Бучнева Авдотья

Отец ребёнка: Артемий Анисимовъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Антипъ Артемьевъ

Отец ребёнка: Артемий Анисимовъ

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Анисимовъ

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