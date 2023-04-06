Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Бучнева Авдотья
Отец ребёнка: Артемий Анисимовъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Антипъ Артемьевъ
Отец ребёнка: Артемий Анисимовъ
Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Анисимовъ