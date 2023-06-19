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Антипъ Артемьевъ

Место рождения

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Артемий Анисимовъ

Мать: Ксения Васильева

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Антипинъ Степанъ

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Антипинъ Никита

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Антипинъ Андрей

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Антипинъ Петръ

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитрей

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дмитрей

Мать ребёнка: Антипина Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Афимья

Смерть
1795