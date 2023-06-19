Антипъ Артемьевъ
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Артемий Анисимовъ
Мать: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Антипинъ Степанъ
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Антипинъ Никита
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Антипинъ Андрей
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антипинъ Петръ
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитрей
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Дмитрей
Мать ребёнка: Антипина Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Афимья
Смерть
1795