Дмитрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрей

Дмитрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Антипъ Артемьевъ

Мать: Антипина Афимья

Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close