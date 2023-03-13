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Антипина Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

11.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Антипинъ Степанъ

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Антипинъ Никита

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Антипинъ Андрей

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитрей

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дмитрей

Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипъ Артемьевъ

Смерть
11.12.1840
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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