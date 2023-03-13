Антипина Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти11.12.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Антипинъ Степанъ
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Антипинъ Никита
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Антипинъ Андрей
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитрей
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Дмитрей
Отец ребёнка: Антипъ Артемьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипъ Артемьевъ
Смерть
11.12.1840
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан