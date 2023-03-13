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Дмитрей
Дмитрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
1793
Пол
Мужской
Отец
Антипъ Артемьевъ
1753 г.р.
Мать
Антипина Афимья
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Антипъ Артемьевъ
Мать:
Антипина Афимья
Смерть
1793
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