(Климова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Дарія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.03.1863

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1863

Отец: Климовъ Иванъ

Мать: Климова Еѵдокія

Александровка
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