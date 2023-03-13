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(Климова) Дарія
(Климова) Дарія
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.03.1863
Пол
Женский
Отец
Климовъ Иванъ
1833 г.р.
Мать
Климова (Опарина) Еѵдокія
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1863
Отец:
Климовъ Иванъ
Мать:
Климова Еѵдокія
Александровка
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