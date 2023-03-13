Климова (Опарина) Еѵдокія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1832
Дата смерти16.11.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ
Мать: Опарина Настасья
Александровка
Бракосочетание
24.01.1854
Муж: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.04.1856
Сын: Климовъ Антонъ
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1858
Дочь: Климова Матрена
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1860
Сын: Климовъ Андрей
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1863
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Александровка
Смерть
16.11.1894
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Причина смерти: Отъ боли въ животѣ