Климова (Опарина) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Опарина) Еѵдокія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ

Мать: Опарина Настасья

Александровка
Бракосочетание
24.01.1854

Муж: Климовъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.04.1856

Сын: Климовъ Антонъ

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1858

Дочь: Климова Матрена

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1860

Сын: Климовъ Андрей

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1863

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Александровка
Смерть
16.11.1894
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Причина смерти: Отъ боли въ животѣ