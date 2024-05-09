Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Аксенов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Алесандр
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Долбилова (Дудина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Дудин Алесандр
Рождение ребёнка
1964
Сын: Дудин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дудин Алесандр
Смерть
2015