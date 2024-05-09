Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Аксенов Николай

Мать: Аксенова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Алесандр

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Долбилова (Дудина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Дудин Алесандр

Рождение ребёнка
1964

Сын: Дудин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дудин Алесандр

Смерть
2015

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