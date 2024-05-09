Дудин Алесандр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Долбилова (Дудина) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Дудин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна
Смерть
1995