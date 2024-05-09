Дудин Алесандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Алесандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Долбилова (Дудина) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Дудин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Смерть
1995

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