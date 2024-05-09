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Аксенов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна

Рождение ребёнка
08.04.1943

Дочь: Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
1953

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