Аксенов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1943
Дочь: Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Павловна
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
1953