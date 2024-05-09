Аксенова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенова Александра Павловна

Аксенова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аксенов Николай

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Аксенов Николай

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Аксенов Николай

Рождение ребёнка
08.04.1943

Дочь: Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Аксенов Николай

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.