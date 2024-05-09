Аксенова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аксенов Николай
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дудина (Аксенова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай
Рождение ребёнка
08.04.1943
Дочь: Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
1989