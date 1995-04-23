Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна 08.04.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна

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Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1943

Дата смерти

23.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1943

Отец: Аксенов Николай

Мать: Аксенова Александра Павловна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
28.04.1964

Муж: Новоселов Сергей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1964

Дочь: Мильке (Новоселова) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Новоселов Сергей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1976

Дочь: Легчилина (Новоселова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Новоселов Сергей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
23.04.1995

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