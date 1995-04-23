Новоселова (Аксёнова) Ираида Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1943
Дата смерти23.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1943
Отец: Аксенов Николай
Бракосочетание
28.04.1964
Рождение ребёнка
28.12.1964
Дочь: Мильке (Новоселова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Новоселов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1976
Дочь: Легчилина (Новоселова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Новоселов Сергей Павлович
Смерть
23.04.1995