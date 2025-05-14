Белюшин Алексей Семенович
Место рожденияКуяново
Дата рождения02.03.1910 ст.
Дата смерти22.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1910 ст.
Куяново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1930
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1932
Рождение ребёнка
13.07.1935
Куяново
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1938
Смерть
22.10.1979
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан