Белюшин Алексей Семенович 02.03.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белюшин Алексей Семенович

Место рождения

Куяново

Дата рождения

02.03.1910 ст.

Дата смерти

22.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1910 ст.

Отец: Белюшин Семен Демьянович

Мать: Белюшина Евдокия Васильевна

Куяново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попкова Анна Яковлевна

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
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Рождение ребёнка
15.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попкова Анна Яковлевна

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попкова Анна Яковлевна

Куяново
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попкова Анна Яковлевна

Смерть
22.10.1979
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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