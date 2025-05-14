Белюшин Семен Демьянович 29.01.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелюшин Семен Демьянович

Белюшин Семен Демьянович

Место рождения

Куяново

Дата рождения

29.01.1889 ст.

Дата смерти

18.02.1966

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1888 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куяново
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1908 ст.

Жена: Белюшина Евдокия Васильевна

Тимошкино, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Сын: Белюшин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна

Куяново
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна

Смерть
18.02.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.