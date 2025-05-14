Белюшин Семен Демьянович
Место рожденияКуяново
Дата рождения29.01.1889 ст.
Дата смерти18.02.1966
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Куяново
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1908 ст.
Тимошкино, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Сын: Белюшин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Белюшина Евдокия Васильевна
Куяново
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1927
Смерть
18.02.1966