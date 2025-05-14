Белюшина Евдокия Васильевна
Место рожденияКуяново
Дата рождения09.02.1888 ст.
Дата смерти01.04.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1888 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Куяново
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1908 ст.
Тимошкино, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Сын: Белюшин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович
Куяново
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1927
Смерть
01.04.1972