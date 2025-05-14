Белюшина Евдокия Васильевна 09.02.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белюшина Евдокия Васильевна

Место рождения

Куяново

Дата рождения

09.02.1888 ст.

Дата смерти

01.04.1972

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1889 г.р.

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1888 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куяново
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1908 ст.

Муж: Белюшин Семен Демьянович

Тимошкино, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Сын: Белюшин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович

Куяново
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Семен Демьянович

Смерть
01.04.1972

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