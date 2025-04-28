Попкова Анна Яковлевна
Место рожденияКуяново
Дата рождения20.01.1904 ст.
Дата смерти30.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904 ст.
Отец: Попков Яков Михеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Куяново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1930
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Рождение ребёнка
15.10.1932
Рождение ребёнка
13.07.1935
Куяново
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Рождение ребёнка
17.09.1938
Смерть
30.11.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан