Попкова Анна Яковлевна 20.01.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попкова Анна Яковлевна

Место рождения

Куяново

Дата рождения

20.01.1904 ст.

Дата смерти

30.11.1984

Пол

Женский

Отец

Между 1868 и 1870 г.р.

Мать

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Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904 ст.

Отец: Попков Яков Михеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Куяново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюшин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
14.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Алексей Семенович

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
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Рождение ребёнка
15.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Алексей Семенович

Куяново, Чураевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Алексей Семенович

Куяново
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Рождение ребёнка
17.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюшин Алексей Семенович

Смерть
30.11.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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