Синюченко (Крупник) Христина Феодоровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1854 ст.
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1884
Сын: Синиченко Евстафий Иосифович
Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Синиченко Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно