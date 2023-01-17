Синюченко (Крупник) Христина Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюченко (Крупник) Христина Феодоровна

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

24.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1854 ст.

Отец: Крупник Феодор Стефанович

Мать: Крупник Феодосия Марковна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Синюченко Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.10.1884

Сын: Синиченко Евстафий Иосифович

Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Синиченко Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Синюченко Иосиф Иванович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюченко Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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