Крупник Феодор Стефанович
Место рождения
Дата рождения23.04.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1822 ст.
Отец: Крупник Стефан Игнатиевич
Мать: Крупник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонт
Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Бракосочетание
15.10.1844 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.
Сын: Крупник Авксентий Феодорович
Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Крупник Лукиян Феодорович
Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Рождение ребёнка
24.07.1854 ст.
Дочь: Синюченко (Крупник) Христина Феодоровна
Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Крупник Константин Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Крупник Григорий Феодорович
Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Смерть
Неизвестно