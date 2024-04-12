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Крупник Феодор Стефанович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

23.04.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1822 ст.

Отец: Крупник Стефан Игнатиевич

Мать: Крупник Мария Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонт

Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Бракосочетание
15.10.1844 ст.

Жена: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.

Сын: Крупник Авксентий Феодорович

Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Крупник Лукиян Феодорович

Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Рождение ребёнка
24.07.1854 ст.

Дочь: Синюченко (Крупник) Христина Феодоровна

Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Крупник Константин Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Крупник Григорий Феодорович

Мать ребёнка: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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