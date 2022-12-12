Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.10.1884
Дата смерти23.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Синиченко Варвара Евстафиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Синиченко Виктор Евстафиевич
Мать ребёнка: Синиченко Фёкла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1959
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край