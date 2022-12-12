Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

02.10.1884

Дата смерти

23.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884

Отец: Синюченко Иосиф Иванович

Мать: Синюченко Христина Феодоровна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Синиченко Варвара Евстафиевна

Мать ребёнка: не указана

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Синиченко Виктор Евстафиевич

Мать ребёнка: Синиченко Фёкла Иосифовна

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синиченко Фёкла Иосифовна

Смерть
23.06.1959
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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