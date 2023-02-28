Крупник (Огородник) Феодосия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.

Сын: Крупник Авксентий Феодорович

Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Крупник Лукиян Феодорович

Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович

Рождение ребёнка
24.07.1854 ст.

Дочь: Синюченко Христина Феодоровна

Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Крупник Григорий Феодорович

Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупник Феодор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонт

Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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