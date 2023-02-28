Крупник (Огородник) Феодосия Марковна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.
Сын: Крупник Авксентий Феодорович
Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Крупник Лукиян Феодорович
Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович
Рождение ребёнка
24.07.1854 ст.
Дочь: Синюченко Христина Феодоровна
Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Крупник Григорий Феодорович
Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонт
Отец ребёнка: Крупник Феодор Стефанович
Смерть
Неизвестно