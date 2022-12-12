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Синюченко Иосиф Иванович

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Синюченко Иоанн Андреевич

Мать: Недошовенко Ольга Григориевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Синюченко Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.10.1884

Сын: Синиченко Евстафий Иосифович

Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Синиченко Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюченко Христина Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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