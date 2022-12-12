Синюченко Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна
Рождение ребёнка
02.10.1884
Сын: Синиченко Евстафий Иосифович
Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Синиченко Гавриил Иосифович
Мать ребёнка: Синюченко Христина Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно