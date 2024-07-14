Тентярев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тентярев Матвей Николаевич
Мать: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
03.11.1839 ст.
Жена: Домна Борисовна
Поручители: по жениху Леон Никитин, Леон Софронов, Иван Николаев, по невесте Егор Петров, Логин Леонов, Роман Подрезов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Домна Борисовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондрат Иванович
Мать ребёнка: Домна Борисовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Домна Борисовна
Смерть
Неизвестно