Тентярев Иван Матвеевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тентярев Иван Матвеевич

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тентярев Матвей Николаевич

Мать: Наталья Григорьевна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1839 ст.

Жена: Домна Борисовна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Леон Никитин, Леон Софронов, Иван Николаев, по невесте Егор Петров, Логин Леонов, Роман Подрезов
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Домна Борисовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Домна Борисовна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Домна Борисовна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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