Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Елисей Матвеевич
Отец ребёнка: Тентярев Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Тентярев Матвей Николаевич
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно