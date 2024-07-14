Наталья Григорьевна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Григорьевна

Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Елисей Матвеевич

Отец ребёнка: Тентярев Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тентярев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Тентярев Матвей Николаевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.