Домна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти15.10.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Борис Трофимович
Мать: Анна Александровна
Бракосочетание
03.11.1839 ст.
Поручители: по жениху Леон Никитин, Леон Софронов, Иван Николаев, по невесте Егор Петров, Логин Леонов, Роман Подрезов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич
Смерть
15.10.1886 ст.
От удушья