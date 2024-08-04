Домна Борисовна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.10.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Борис Трофимович

Мать: Анна Александровна

Бракосочетание
03.11.1839 ст.

Муж: Тентярев Иван Матвеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Леон Никитин, Леон Софронов, Иван Николаев, по невесте Егор Петров, Логин Леонов, Роман Подрезов
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Тентярев Иван Матвеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.10.1886 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
От удушья

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