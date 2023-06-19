Бурлакова (Севрюкова) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Севрюкова) Елена Ильинична

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Бурлаков Фома Григорьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.

Сын: Бурлаков Антон Фомич

Отец ребёнка: Бурлаков Фома Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.

Дочь: Антоненко Мария Фоминична

Отец ребёнка: Бурлаков Фома Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно