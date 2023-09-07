Севрюкова (Бордукова) Анисья Прохоровна
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти15.12.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Бурлакова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Севрюков Илья Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севрюков Захар Ильич
Отец ребёнка: Севрюков Илья Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1906 ст.