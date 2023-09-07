Севрюкова (Бордукова) Анисья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюкова (Бордукова) Анисья Прохоровна

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

15.12.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Бурлакова Елена Ильинична

Отец ребёнка: Севрюков Илья Захарович

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Захар Ильич

Отец ребёнка: Севрюков Илья Захарович

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрюков Илья Захарович

Смерть
15.12.1906 ст.
Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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