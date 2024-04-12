Севрюков Илья Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти23.04.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Бурлакова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Севрюкова Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севрюков Захар Ильич
Мать ребёнка: Севрюкова Анисья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1893 ст.