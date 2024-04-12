Севрюков Илья Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеврюков Илья Захарович

Севрюков Илья Захарович

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

23.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Бурлакова Елена Ильинична

Мать ребёнка: Севрюкова Анисья Прохоровна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Захар Ильич

Мать ребёнка: Севрюкова Анисья Прохоровна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюкова Анисья Прохоровна

Смерть
23.04.1893 ст.
Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close