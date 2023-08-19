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Севрюков Захар Ильич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севрюков Илья Захарович

Мать: Севрюкова Анисья Прохоровна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Сын: Севрюков Егор Захарьевич

Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.

Сын: Севрюков Степан Захарьевич

Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.

Сын: Севрюков Иван Захарьевич

Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюкова Анастасия Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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