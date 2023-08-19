Севрюков Захар Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна
Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.
Сын: Севрюков Степан Захарьевич
Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Севрюкова Анастасия Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно