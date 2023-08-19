Бурлаков Фома Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.
Сын: Бурлаков Антон Фомич
Мать ребёнка: Бурлакова Елена Ильинична
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Дочь: Антоненко Мария Фоминична
Мать ребёнка: Бурлакова Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно