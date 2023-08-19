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Бурлаков Фома Григорьевич

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Бурлакова Елена Ильинична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.

Сын: Бурлаков Антон Фомич

Мать ребёнка: Бурлакова Елена Ильинична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.

Дочь: Антоненко Мария Фоминична

Мать ребёнка: Бурлакова Елена Ильинична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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