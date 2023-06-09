Антоненко (Бурлакова) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Бурлакова) Мария Фоминична

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.08.1884 ст.

Дата смерти

10.04.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Муж: Антоненко Макар Евгеньевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Сын: Антоненко Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Антоненко Макар Евгеньевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Сын: Антоненко Фёдор Макарович

Отец ребёнка: Антоненко Макар Евгеньевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.04.1911 ст.
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область