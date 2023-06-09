Антоненко (Бурлакова) Мария Фоминична
Место рождения
Дата рождения13.08.1884 ст.
Дата смерти10.04.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Сын: Антоненко Дмитрий Макарович
Отец ребёнка: Антоненко Макар Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Сын: Антоненко Фёдор Макарович
Отец ребёнка: Антоненко Макар Евгеньевич
Смерть
10.04.1911 ст.