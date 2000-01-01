(Ковалева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 31.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.03.1930
Отец: Ковалев Ефим
Мать: Ковалева Ефросинья
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Шевченко Леонид
Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Шевченко Николай
Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно