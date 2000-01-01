(Ковалева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 31.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.03.1930

Отец: Ковалев Ефим

Мать: Ковалева Ефросинья

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Шевченко Леонид

Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович

Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Шевченко Николай

Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович

Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шевченко Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Василий Никитович

Смерть
Неизвестно
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