Ковалев Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 31.03.1930
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ковалев Иван
Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Ефросинья
Смерть
Неизвестно