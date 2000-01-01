Ковалев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1931 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 31.03.1930

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ковалев Иван

Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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